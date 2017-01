En omstridd reform Foto: Charles Dharapak

När Barack Obama valdes till president i november 2008 fick det demokratiska partiet också en majoritet I representanthuset och kongressen.

Obama installerades som president i januari 2009 och hans ambition var att skapa breda politiska lösningar som skulle vara bra för nationen. Men den republikanska partiledningen hade inte en sekund den tanken: Obama skulle bara få vara president i fyra år. Sedan skulle republikanerna återta Vita huset.

Under tiden fram till mellanårsvalet i november 2010 beslöt kongressen utan en enda republikansk röst att genomföra den stora hälso- och sjukvårdsreform som olika presidenter länge försökt få till stånd. Det faktum att världens rikaste land hade miljoner medborgare utan sjukförsäkring var en skamfläck.

Annons X

Att lagstifta om reformen – Affordable Care Act, ACA – var ytterst komplicerat av en rad skäl. Dels är många amerikaners sjukförsäkring kopplad till deras anställning. Dels innebär regleringen i de 50 delstaterna att någon enkel, övergripande reform inte kunde införas utan det som Obama signerade var en lag som skulle genomföras stegvis.

Under åren som gått har republikanerna – som gjorde rejäl politisk comeback redan i mellanårsvalet 2010 – många gånger röstat för att ACA (nu allmänt kallad ObamaCare) skulle avskaffas. Vad ett avskaffande skulle innebära i praktiken för medborgarna har aldrig stått klart och är oklart också idag.

Jag har åtskilliga gånger funderat över om reformens verkliga problem är smeknamnet ObamaCare och det faktum att reformen anses vara Obamas viktigaste bidrag till samhället.

Obama har otaliga gånger förklarat sig öppen för diskussioner om förbättringar och förändringar av reformen. Men ingen republikansk politiker har vad jag vet velat lyssna på de propåerna.

Nu måste jag erkänna att jag aldrig tänkt tanken fullt ut, men nu ser jag att två politiska kommentatorer – en i Washington Post och en i Atlantic – skrivit just precis detta:

How much of the Obamacare-antipathy is about its namesake? Obamacare certainly has its warts, but Republicans have not coalesced around a replacement plan that would insure as many people while offering them the same choices and costing less. Would a health-care law by any other name be such a political lightning rod?

Namnet ObamaCare är alltså den åskledare som omöjliggjort vettiga reformer under åren som gått. Jag är övertygad om att det är en viktig del av sanningen.

Till det ska läggas att det uppenbart framkommit rejäla bekymmer, vilket gjorde att Bill Clinton under valkampanjen hoppade in och förklarade att man måste göra något åt saken. Men från demokrathåll har man gjort precis som republikanerna fast tvärtom – hållit fast vid reformen som vore den närmast ofelbar.

Det finns tveklöst ett ras- och klassperspektiv på den debatt som rasat och rasar. Hur det ska hanteras av Trumpadministrationen ska bli intressant att se.

Men jag tror att historikerna i framtiden kommer att konstatera att det var Barack Obama som svarade för det stora genombrottet i den amerikanska hälso- och sjukförsäkringen. Han satsade enormt mycket på reformen och offrade mycket politiskt kapital. Men jag tror han är övertygad om att det var värt detta offer.