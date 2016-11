Obama upprepar: ”Ge Trump en chans”

Obama uppmanade de unga i Lima att inte utgå från det värsta. Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP

Efter besök i Grekland och Tyskland tidigare under veckan har Obama i helgen varit i Lima, där han bland annat deltagit i samarbetsorganisationen Apecs möte.

Han passade även på att framträda för deltagare i YLAI (Young Leaders of the Americas Initiative), ett program som syftar till att öka kontakterna mellan unga ledare. Under en frågestund upprepade Obama att världen bör ge Trump, som han under valrörelsen dömde ut som "olämplig" som president, en chans.

– Mitt främsta budskap till er... och det budskap jag gav i Europa är att ni inte bör utgå från det värsta, sade Obama.

– Vänta tills regeringen är på plats, den håller just nu på att utforma sin politik.

Först när regeringen tillträtt kommer det gå att avgöra om dess politik ligger i linje med det internationella samfundets intressen och strävan efter fred och ekonomiskt välstånd i världen, enligt Obama.

– Det är viktigt att alla runt om i världen inte dömer den tillträdande presidenten direkt, utan ger honom en chans att sätta samman sitt lag, undersöka de aktuella frågorna och bestämma den politiska inriktningen.

Det är inte säkert, tillade Obama, att Trump kommer att styra USA på samma sätt som han bedrivit sin valkampanj.

När det gäller specifikt Latinamerika räknar inte Obama med att den nya regeringen ska göra några större kursändringar, utom när det gäller en punkt: handelsfrågor. Trump har under valrörelsen lovat att skrota eller omförhandla flera frihandelsavtal.