Obama: Trump kan inte ens twittra

Nyheten hade knappt varit värd att rapportera om han inte använt twitterkontot @realDonaldTrump till att kasta ur sig förolämpningar till höger och vänster under det dryga år som han strävat mot presidentposten, ofta sent på natten. Ett av de mer uppmärksammade och samtidigt graverande fallen var när Trump återkommande kritiserade en tidigare tävlande i Miss Universum under en veckas tid.

The New York Times reporter följde Trump i Florida under valkampanjens slutspurt. Tidningen återger hur Trump satt i sitt flygplan "Trump Force One" och upptäckte att presidentens Air Force One stod parkerad på samma flygplats. Trump bad då sin talesperson Hope Hicks att skriva ett kritiskt inlägg mot Barack Obama – som knappade ner Trumps ord och lade till en egen formulering på slutet.

Obama kontrade med att pika Trump under ett tal i Kissimmee i Florida, rapporterar tekniksajten Cnet.

– Om någon inte kan hantera ett Twitterkonto så kan de inte hantera kärnvapenkoderna, säger Obama.

Donald Trump har 13 miljoner följare på Twitter och har skrivit nästan 34 000 inlägg sedan kontot öppnades i mars 2009. Själv följer han endast 41 andra konton, där flera av dem tillhör hans barn och hotellanläggningar.