Obama i tårar: ”Gjort mig till en bättre människa”

”Jag har en sista fråga till er”

”Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can.” Foto: Charles Rex Arbogast/AP

”Mina landsmän, det varit den främsta äran i mitt liv att få tjäna er. Jag kommer inte att sluta nu; i själva verket kommer jag vara här med er som medborgare, för alla mina återstående dagar. Men nu, oavsett om du är ung eller om du är ung i hjärtat, så har jag en sista fråga till er som er president – samma sak som jag frågade när ni gav mig chansen för åtta år sedan.

Jag ber er att tro. Inte på min förmåga att åstadkomma förändring – men på er själva. Jag ber er att hålla fast vid denna tro som är inskriven i de dokument från när landet grundades; den idén som viskades fram av slavar och förkämpar, den anda som sjöngs av invandrare och nybyggare och av de som marscherade för rättvisa; en tro som bekräftades av de som satte flaggor på utländska slagfält och på ytan av månen; en tro som är kärnan i varje amerikan vars historia ännu inte är skriven: Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can.”