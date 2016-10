Obama hyllade Prince

– Tack Prince, för allt stort jobb du har gjort. Du kommer att vara i våra hjärtan för alltid, sade Obama.

Musiken inleddes med Morris Day, Princes barndomsvän i Minneapolis som spelar hans rival i den klassiska filmen "Purple Rain" 1984, och hans band The Time som spelade låtar från albumet "What Time Is It?" från 1982.

Största affischnamnet för konserten, som arrangerades av Princes familj, var Stevie Wonder, medan Christina Aguilera ställde in sin medverkan i sista minuten.

Prince hittades död i sitt hem den 21 april i år.