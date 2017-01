Singeln "Shape of you" har spelats över 52 miljoner gånger under en vecka, vilket slår rapparen Drakes tidigare rekord, från när han släppte singeln "One dance" i fjol.

"Shape of you" och Sheerans andra nya singel "Castle on the hill" slog även successiva rekord i antal spelningar på släppdagen när de dök upp på Spotify den 6 januari.

Båda låtarna kommer att finnas med på Sheerans kommande album "Divide" som släpps den 3 mars.