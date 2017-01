Nytt bakslag för Trump – Anka ställer in

Nu drabbas han av ett nytt bakslag. Artisten och låtskrivaren Paul Anka, som bjudits in för att sjunga den odödliga klassikern "My way", ställer in.

Avhoppet är inte ett politiskt ställningstagande, säger Anka till TMZ. Artisten befinner sig i en vårdnadstvist om sin son, vilket har resulterat i en schemakrock.

– Den blivande presidenten och jag är vänner sedan 50 år tillbaka. Vi har haft en dialog om att jag skulle framföra hans favoritlåt "My way". Jag tänkte ställa upp för att jag respekterar presidentämbetet. Men nu kan jag inte längre göra det, säger Anka.