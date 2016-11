NYT måste fortsätta hårdgranskningen av Donald Trump Foto: Mark Lennihan

Igår skrev New York Times publisher Arthur Sultzberger och chefredaktören Dean Baquet en ganska sällsam text där nyckelmeningen var denna: we aim to rededicate ourselves to the fundamental mission of Times journalism.

Drt svårtolkade nyckelordet var ”rededicate”. Vad betyder det?

Åsa Lindborg på Aftonbladets kultursida gör en inte orimlig tolkning när hon ser detta som en ursäkt för vad hon beskriver som att NYT (och Washington Post) ”ogenerat agerat kampanjlokomotiv till Clinton”.

Jag håller inte med om den beskrivningen.

De båda tidningarna - och även Wall Street Journal - har ägnat mycket utrymme åt en högst berättigad och kritiskt ifrågasättande journalistik kring Donald Trump, hans affärer och hans politik.

Jag känner en betydande oro för att de amerikanska elitmedierna nu av respekt för presidentämbetet ska lägga ner sin grundliga granskning av Donald Trump, att man låter sig skrämmas åt hans ilskna hat mot kvalitetsmedierna.

Det vore en olycka för amerikansk demokrati. Den sakliga, granskande och objektiva journalistiken måste fortsätta om demokratin ska fungera. Det faktum att opinionsmätningarna inte tog tillräcklig hänsyn till opinionssvängningen främst i några delstater i Mellanvästern spelar faktiskt ingen roll i detta sammanhang. Däremot menar jag att man inte kan kritisera medierna för att inte ha belyst Trumpvänliga opinioner.