Nystart för Skissernas museum i Lund

Swoon, USA

Den amerikanska konstnären Swoon, Caledonia Curry, började som gatukonstnär och arbetar numera med konst i det offentliga rummet och platsspecifika installationer på museer och andra platser. För Skissernas museum har hon gjort platsspecifika verk i form av två stora väggmålningar och ett berättarprojekt (storytelling) tillsammans med en ung syrisk kvinna och en ensamkommande ung man från Afghanistan.

Charlotte von Poehl, Sverige

I flera år har Charlotte von Poehl regelbundet besökt Skissernas museum för att studera skisser, konstnärsbrev och arkivmaterial. Anteckningar från dessa besök ligger till grund för hennes verk "The notepiece", ett av tre nyproducerade verk i hennes utställning "Patchworks". Charlotte von Poehl är född i Lund och uppvuxen i Malmö, bosatt i Paris sedan början av 1990-talet.

Andreas Eriksson, Sverige

I "Work in progress" utgår Andreas Eriksson från den stora målning (11 x 7 meter) som han har gjort till entrén i Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Här visas verkets framväxt genom en serie fotografier som han har tagit under arbetets gång, samt en svit med 20 målningar som Andreas Eriksson har målat under tiden som han arbetat med det stora verket på Nya Karolinska. Andreas Eriksson är född 1975, utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och bosatt utanför Lidköping.

Elding Oscarson

Arkitektbyrån Elding Oscarson ställer ut modellerna som de använde sig av under arbetet med att rita museets tillbyggnad. Utställningen består också av en film med de första tecknade skisserna till museets utbyggnad och hur arkitekterna försöker hitta rätt placering för de nya byggnadskropparna, samt modeller av fler av byråns projekt.