NYPD: ”Trafikkaoset minskar risk för lastbilsattack”

Säkerheten höjs i New York inför julfirandet efter måndagens misstänkta terrordåd med långtradare vid en julmarknad i Berlin. Samtidigt är terrorhotet konstant högt i New York City. Och stans ofta igenkorkade trafik minskar risken för lastbilsattacker, enligt New York-polisen.

– Det är svårt att få upp fart för att köra över någon, säger polischefen John Miller.