4 000 i upplopp mot Trump: ”Orättvist”

Protesterna i Portland, Oregon eskalerade på torsdagskvällen. Ett följe om cirka 2 000 människor växte till uppskattningsvis det dubbla antalet och blev allt mer aggressivt i sin framfart, vilket fick polisen att uppgradera demonstrationerna till upplopp.

Enligt Oregonlive ska minst 19 bilar ha vandaliserats och flera skyltfönster till affärer ha krossats. En motortrafikled ska också ha blockerats av protestanterna. Det är ännu inte känt om några personer har gripits. Men polisen ska använt gummikulor för att skingra demonstranterna.

Enligt nyhetsbyrån AP ska de starkaste yttringarna mot Donald Trump komma just från delstaten Oregon i nordvästra USA.

Men även på östkusten har det skett protester i huvudstaden Washington, Baltimore, Philadelphia och New York.

Polisen har satt upp säkerhetsstängsel runt Trumps nyinvigda hotell i Washington, inte långt från Vita huset, och avskärmat Trump Tower på Manhattan med betongblock.

Omkring 100 personer tågade på torsdagen från Vita huset, där Trump träffade president Barack Obama, till hotellet Trump International och skrek slagorden "love trumps hate" (kärlek övertrumfar hat).

– Den här generationen förtjänar bättre än Donald Trump, sade 17-åriga Lily Morton, som demonstrerade med klasskamrater från sin gymnasieskola, till Reuters.

– Queerpersoner, svarta, kvinnor, flickor, alla som kommer att påverkas av det här, vi måste protestera för att hjälpa dem.

Rudy Giuliani, New Yorks tidigare borgmästare som kampanjat intensivt för Trump, kallar demonstranterna ”en bunt bortskämda lipsillar”, i en intervju med Fox News.

I en tweet från Trumps officiella konto står det:

”Hade just ett väldigt öppet och framgångsrik presidentval. Nu är professionella demonstranter, uppeldade av medierna, ute och protesterar. Väldigt orättvist”!

I Donald Trumps hemstad New York har människor också samlats på Washington Square i protest mot att han vunnit valet.

I San Francisco tågade mer än 1 000 gymnasieelever, från minst tio olika skolor, med regnbågsflaggor och plakat ut från klassrummen under morgonen mot stadshuset, enligt NBC News.

Även i Des Moines, Iowa, tågade gymnasieelever ut från klassrummen i en koordinerad protest, enligt CBS News.

Hundratals studenter vid Texas State University i San Marcos deltog i en Trump-protest.

I Minneapolis tågade en grupp demonstranter upp på en motorväg och blockerade trafiken i båda riktningarna i minst en timme, enligt Reuters. En mindre demonstration stoppade också kort trafiken på en motorväg i Los Angeles.

Ytterligare protester har genomförts eller planeras, många med hjälp av sociala medier under #NOTMYPRESIDENT.

I Baltimore tågade omkring 600 personer i Inner Harbor-området, och några genomförde en sittprotest. Två personer greps, enligt Reuters.

