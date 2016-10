Nya oroligheter i norra Burma

Det är en skarp upptrappning av våldet i delstaten Rakhine, där de flesta människor tillhör den muslimska minoriteten rohingya.

Fyra militärer och en gärningsman dödades under tisdagen när hundratals män beväpnade med pistoler och svärd angrep soldaterna i byn Pyaungpit. Därefter hittades sju döda personer invid svärd och pålar sedan ett bråk brutit ut i en närliggande by, enligt statliga Global New Light of Myanmar.

Militären har hög närvaro i regionen, nära gränsen mot Bangladesh, sedan nio poliser dödades i söndags i koordinerade attacker mot tre gränskontroller.

Annons X

Oroligheterna har höjt farhågor om en återupprepning av det sekteristiska våldet 2012, då mer än hundra människor dödades. Tiotusentals rohingya bor i överfulla flyktingläger efter de våldsamma sammandrabbningarna med buddhistiska nationalister, som betraktar dem som illegala invandrare från Bangladesh.