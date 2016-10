Nya mejlläckor gäckar Hillary Clinton

Hillary Clinton träffar väljare i Greensboro North Carolina Foto: Andrew Harnik/AP

I ett memo i ett mejl från 2011 som publicerats på sajten Wikileaks berättas att Douglas Band, mångårig rådgivare till Bill Clinton, dragit in uppdrag till expresidenten värda motsvarande 430 miljoner kronor. Samtidigt har Band arbetat både för stiftelsen och i det egna konsultbolaget Teneo. Bill Clinton ska ha fått rejäla arvoden för tal och konsultuppdrag från bolag som även var givare till Clintonstiftelsen och, emellanåt, kunder till Teneo, skriver bland andra The New York Times.

Chelsea Clinton förordade en ordentlig juridisk genomgång av stiftelsens affärer 2011, vilket skapade ilskna reaktioner hos Douglas Band.

Frågan om Clintonstiftelsens relation till andra länder och näringslivet har varit en uppmärksammad fråga under valrörelsen. Republikanernas Donald Trump har återupprepat anklagelser om att bidragsgivare till stiftelsen fick välvillig behandling från det utrikesdepartement som Hillary Clinton var chef för fram till i februari 2013. Anklagelserna fördes först fram i boken "Clinton Cash" som publicerades i fjol.