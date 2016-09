Nya Karolinskas affärsmodell utarmar Lesothos sjukvård

Kungariket Lesotho blev självständigt 1966 efter nästan 100 år som brittiskt protektorat. Det är ett av Afrikas minsta länder och ligger som en enklav helt omgärdat av Sydafrika.

Nästan 400 000 invånare, varav 19 000 barn upp till och med 14 år, lever med hiv och årligen upptäcks omkring 30 000 nya hiv-smittade. Men bara tre av tio ingår i ett behandlingsprogram. Få länder ligger så lågt.

Många kvinnor dör under graviditeten, under förlossningen eller strax därefter. Under 2015 låg mödradödligheten på cirka 500 av 100 000 födslar, nästan högst i världen.

Spädbarnsdödligheten har minskat något men ligger fortfarande på 73 döda per 1 000 födslar. I Sverige är det två på 1 000 födslar.

Tbc-statistiken visar 270 nya fall på 100 000 invånare om året och det finns även en spridning av multiresistent tbc som inte kan behandlas. Många med tuberkulos har även hiv och det är först när man insjuknat i tbc som man testat sig och upptäckt hiv-infektionen. Det är väl känt att hiv mångfaldigar risken att insjukna i tbc.