Nya hål i Iphone – svenskar utmanar i Las Vegas

"Oh my god, this is crazy shit – I love it"

Johan Wahlbäck är en van entreprenör – han grundade hörlursbolaget Modernista och även Kronan Cykel – innan han satsade på sitt nya hörlursbolag. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

– Vi omsätter 40 miljoner kronor på tre personer med goda marginaler. Nästa år omsätter vi 100 miljoner, säger Johan Wahlbäck.

Han berättar om sina hörlurar från bolaget Der-unc. Hörlurssegmentet är extremt konkurrensutsatt. Men Johan Wahlbäck startade det mer kända hörlursföretaget Urbanista för tio år sedan och kan branschen.

– Vi satsar stenhårt på tydlighet för kund och på att förenkla produkterbjudandet.

Han öppnar sin låda och visar fyra varianter av hörlurar – med tydliga användningsområden som sport, prat och musik.

Var är ni om fem år?

­– Vi kommer att gå in i fler produkter och förenkla produkterbjudandet – göra det enkelt för kunden. I dag har de blivit lättare att få tag på.

I slutet av samtalet nämner han att han även startade Kronan Cykel 1997 – de som gjorde en nytillverkad variant av den klassiska militärcykeln.

– Jag gick in till Armémuseet och bad om ritningar, sedan faxade jag till två fabriker i Kina. Den ena svarade inte. Den andra faxade ett handskrivet A4. ”Oh my god, this is crazy shit! I love it.” De blev vår producent.