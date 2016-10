Nya anklagelser mot Trump

Sedan Trumps sexistiska kommentarer om kvinnor på en inspelning från 2005 har blivit kända har flera kvinnor trätt fram och vittnat om att han också tafsat eller på annat sätt antastat dem.

Trump hävdar i kraftiga ordalag på ett kampanjmöte i Greensboro, North Carolina, att det inte finns någon sanning bakom påståendena. Han kallar dem påhittade och kallar kvinnorna "sjuka".

– Lögner, lögner, lögner, dundrade Trump om anklagelserna enligt Reuters.

– Jag vet inte vilka de här människorna är. Jag ser det på tv, jag tycker det är motbjudande och att det blåses upp, de har inga vittnen, det finns ingenting runt det, sade han enligt AFP.

– En del gör det förmodligen för lite tid i rampljuset, de försöker få lite gratis uppmärksamhet.

Om en av kvinnorna som först trädde fram i The New York Times angående en händelse under 1980-talet sade han:

– Tro mig, hon skulle inte vara mitt förstaval, jag kan säga er det.

Under fredagen har nya kvinnor trätt fram med vittnesmål. En av dem, en tidigare modell, träder fram i The Washington Post och säger att miljardären kommit fram till henne på en nattklubb under tidigt 1990-tal och fört upp sin hand under hennes kjol och rört vid hennes underliv.

En annan var en deltagare i Trumps dokusåpa "The Apprentice" 2006 som hållit kontakten med honom efteråt. 2007 ska de ha möts på ett hotell i Beverly Hills för att prata om en anställning. I stället togs hon till en bungalow där Trump uppges ha börjat kyssa och röra vid henne.

– Han började kyssa mig väldigt aggressivt och lade handen på mina bröst, berättar Summer Zervos på en pressträff i Los Angeles, och berättar att Trump omfamnade henne och att hon försökte knuffa bort honom.

Hon säger att hon berättar om händelsen först nu, sedan hon hört presidentkandidaten säga i debatten mot rivalen Hillary Clinton i söndags att hans ord bara varit "omklädningsrumssnack", inte handlingar.

Trump förnekar att det hela ska ha inträffat och att han ens ska ha träffat Zervos på hotellet, enligt Reuters.

På sistone har Trump börjat hävda att massmedier och en "global elit" motarbetar honom.

Under fredagens kampanjmöte riktade han in sig på Carlos Slim, mexikansk miljardär som är den största delägaren i The New York Times, och säger att han konspirerar mot Trump.

– Korrupta medier försöker att göra allt de kan för att stoppa den här rörelsen, säger Trump enligt AFP.

Uppgifterna förnekades omedelbart från Slims håll.

– Carlos Slim kommer som ni vet från Mexiko. Han har gett många miljoner dollar till Clintons och deras initiativ, sade Trump vidare och hänvisade till The Clinton Foundation.