När de båda amerikanska presidentkandidaterna drabbar samman i sin andra tv-debatt i natt kommer Donald Trumps unkna kvinnosyn ligga som en skugga över mötet. Räkna med att Hillary Clinton tar upp videon där Trump säger att han kan ta kvinnor mellan benen för att han är en stjärna. Den amerikanska valrörelsen blev just ännu mer absurd.

Foto: David Goldman/AP

Om det var rekordstort intresse inför den första tv-debatten mellan Hillary Clinton och Donald Trump – 84 miljoner människor tittade – så lär nog ännu fler amerikaner sätta på tv-apparaterna i kväll.

För vad ska fastighetsmagnaten säga om den video tidningen Washington Post släppte på fredagen, där en elva år yngre Trump uttalar sig minst sagt nedsättande om kvinnor? Trump har redan kallat inspelningen för ”omlädesrumssnack” och bett om ursäkt för om någon känt sig förolämpad, men det kommer inte att räcka.

Ledande republikaner som Harry Reid, senatens majoritetsledare, har sagt att uttalandet är ”avskyvärt” och representanthusets Paul Ryan avbokade raskt Trumps medverkan på ett av sina valmöten i hemstaten Wisconsin – och ersatte honom istället med vicepresidentkandidaten Mike Pence. Andra republikaner har krävt att Trump ska hoppa av presidentkampanjen och ersättas av just Pence.

Annons X

Det var 2005 som Donald Trump anlände i en buss till en inspelning av såpoperan ”Days of our lives” för att medverka som sig själv. Tv-bolaget ville filma när ”the Donald” anlände och han och journalisten Billy Bush – som idag är programledare på ett av USA:s största morgonprogram, hade redan mikrofoner på sig. Donald Trump berättar om en gift kvinna som han stött på.

– Jag försökte ligga med henne, men jag misslyckades. Hon var gift, säger Trump, som själv gift sig med Melania Trump samma år.

Samtalet blir strax ännu grövre. När en anställd kvinna på tv-bolaget kommer fram till bussen börjar de två männen bedöma hennes utseende och Trump tar en minttablett. Ifall han känner för att kyssa henne.

– Jag blir attraherad av vackra kvinnor automatiskt. Och då börjar jag kyssa dem, säger Trump och tillägger att man kommer undan med det när man är en stjärna. Då kan man göra vad som helst.

­– Ta dem mellan benen, man kan göra allting, säger han.

Donald Trump möter anhängare utanför Trump Tower på lördagen. Foto: Ezra Kaplan/AP

Det är det sista uttalandet som väckt mest avsky. Det Trump säger på engelska är ”grab them by the pussy” – ett rätt grovt uttryck, inte minst i ett land där varenda liten svordom censureras på tv med ett ”pip” och där en stor del av den republikanska väljarkåren är djupt troende.

Han kommer behöva göra en pudel många gånger om. Och det lär rekordmånga amerikaner vilja se.

Videon är det sista Donald Trump behöver just nu. Hans opinionssiffror har dalat sedan den första tv-debatten för snart två veckor sedan, då det blev uppenbart att den republikanske presidentkandidaten var dåligt förberedd. Trumps svar var ofta osammanhängande och på rena policyfrågor om hur han ville bekämpa terrorgruppen IS eller förbättra relationen mellan svarta och vita blev svaren mest svammel.

Inte blev det bättre av att Donald Trump ägnade veckan efter debatten åt att påstå att han visst vunnit, att det varit fel på hans mikrofon, och att han dessutom gång på gång tog upp Miss Universum 1996. En fälla som Hillary Clinton skickligt gillrat för Trump och där hon påtalat att Donald, som tidigare ägde rättigheterna till Miss Universum-tävlingarna, kallat det årets vinnare för både Miss Piggy och Miss Housekeeper eftersom hon hade gått upp i vikt under året och dessutom kom från Venezuela.

Ett påhopp som gjorde Trump så arg att han fortfarande twittrade om det hela fyra dagar senare – och det i en serie meddelanden han skickade från klockan 03.20 på morgonen.

Foto: Joe Raedle/AP

Resultatet? Enligt statistikern Nate Silver, som blev megakänd i politiska kretsar när han i valet 2008 tippade rätt vinnare i 49 av 50 delstater, så har sannolikheten för en president Clinton ökat rejält. Från 55 procent strax innan debatten, till en nu 80-procentig sannolikhet att det blir Hillary Clinton som får flytta in i Vita huset den 20 januari 2017. Det motsvarar ungefär en ledning med fem-sex procentenheter för Clinton, mätt över hela landet – och det var innan Washington Post släppte den nu ökända videon.

Problemet för många republikaner är att hur illa de än tycker om Donald Trump – och tro mig, jag har träffat många som säger att de kommer att hålla för näsan när de röstar på honom, så är alternativet värre. Demokraten Hillary Clinton är hatad av många konservativa, och man oroas över att en president Clinton kommer att utnämna en liberal domare till högsta domstolen efter att hon tillträtt.

Sedan den djupt konservative domaren Antonin Scalia avled i början av året, står en av de nio stolarna tomma i högsta domstolen. Det gör att röstsiffrorna ofta blir 4-4 när viktiga mål ska avgöras. Om det blir en konservativ eller liberal domare som ersätter Antonin Scalia kommer alltså påverka USA:s inriktning vad gäller exempelvis abort och homoäktenskap i många år framöver. Och hur illa man än tycker om Donald Trump, så väger sakfrågorna tyngre än person, resonerar många.

Det innebär inte att Trump har fått ett frikort inför debatten i natt. Han kommer behöva göra en pudel många gånger om. Och det lär rekordmånga amerikaner vilja se.