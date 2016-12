Nya trenden: Sova över på Ikea

Trenden att sova över på Ikea startades av två belgiska pojkar som i somras olovligen stannade kvar på ett Ikeavaruhus och dokumenterade sin natt med en film på Youtube. Filmen har över 1,7 miljoner visningar.

– Det ska nu vara uppe i runt 1 300 övernattningar på Ikea globalt, sade Lars Förstell, informatör hos polisen, till Sydvenskan efter ett fall i Malmö i mitten av oktober.

Och nu var det alltså dags igen. Två 14-åriga flickor sov över i Ikeavaruhuset på A6 i Jönköping i helgen.

– Med tanke på flickornas unga ålder har vi i det här fallet valt att inte göra en polisanmälan. I stället har vi haft en dialog tillsammans med föräldrarna och socialen som tillsammans kommer att lösa situationen, säger Jakob Holmström.

På de 20 svenska varuhusen har man haft en handfull incidenter sedan i somras. Kanske har antalet varit så lågt därför att Ikea har stärkt bevakningen.

– Vi har väktare som gör mer rigorösa promenader genom varuhuset efter stängning och före öppning, säger Jakob Holmström.

Den ökade närvaron har lett till att Ikea avslöjat fler besökare innan de lyckats genomgöra sin plan.

– Vi har hittat sådana som hade tänkt sova över men alltså inte lyckats och vi har identifierat sådana som gjort förberedande aktiviteter, berättar Jakob Holmström.

Han vill framhålla att Ikea ser allvarligt på försöken.

– Vi kan inte garantera säkerheten för dem som befinner sig i varuhuset efter stängning. Dessutom är det olagligt och man gör sig skyldig till olaga intrång som kan ge rättsliga påföljder, säger Jakob Holmström.

Ikea har vid några tillfällen på eget initiativ bjudit in kunder att sova över i varuhusen. 2007 bjöd Ikea i Oslo in ett antal kunder att spendera natten på sängavdelningen. Och varuhuset i Sundsvall bjöd 2014 in 30 kunder att sova över.

– Det gjorde vi där och då som en kommersiell grej. Vi ville visa vilka bra sängar vi har. Det var innan filmen publicerades, säger Jakob Holmström.