I juni 1937 hamnade femåriga Monica Eliaeson på SvD:s förstasida när hon gav blommor till kung Gustaf V på 79-årsdagen. Genom SvD:s nyöppnade arkiv fick den i dag 85-åriga Lidingödamen nu äntligen se tidningen igen.

– Det var ju så länge sedan så jag mindes inte hur det såg ut i tidningen. Det här känns fantastiskt, säger hon.

SvD 17 juni 1937.

Flera läsare har mejlat in och berättat om liknande personliga guldkorn som de har hittat i arkivet. Den andra arkivutmaningen till er läsare, som nu inleds, handlar just om detta – att mejla in till johan.lindberg@svd.se och berätta om något i SvD-arkivet som på något sätt har fördjupat din eller din släkts historia. Vi kommer att belöna tre bidrag som utmärker sig lite extra med presentkort från Bokus.

SvD-läsaren Monica Eliason har alltså redan hittat sitt arkivfynd. Hon har svaga minnen av träffen med kung Gustaf V den där junidagen 1937. I SvD-artikeln får hon fler detaljer att lägga till minnesbilden. Där står bland annat att det vid Tullgarns slott ”stod en liten gratulant på gården och väntade”. När kungen väl hade kommit ut fick han blommor, samtidigt som Monica Eliason sa ”Har den äran ers majestät”.

– Jag minns inte att jag var det enda barnet som var där och gratulerade. Det måste ha varit min far Tage Ekstedt, som skrev i SvD under signaturen Chevalier, som låg bakom att det blev just jag.

Det var inte så lätt för en femåring och det syns att kungen hade överseende med det.

I artikeln står också att ”flickan räckte fel tass i hastigheten, ty i den andra var det ett knippe luktärter”.

– Det där minns jag, men jag trodde inte att det noterades. Det var inte så lätt för en femåring och det syns att kungen hade överseende med det, säger Monica Eliaeson med ett leende.

SvD 17 juni 1937.

Ett leende som enligt SvD-artikeln 1937 gick ”rakt in i monarkens hjärta”. Bilden blev senare även omslag till Kungaboken som gavs ut när Gustaf V fyllde 85 år 1943.

Den här typen av fynd vill jag alltså att ni mejlar in om – men kom ihåg att det kan vara både stort och smått.

Själv har jag redan gjort några egna släktfynd i arkivet. Att min morfars morfar Axel Abramson var grosshandlare är känt för flera i släkten, men en enkel sökning i SvD-arkivet plockade fram okända detaljer. Som att han importerade ryska gummigaloscher enligt en artikel den 24 juli 1896.

Året efter visar också en notis med rubriken ”oärlig magasindräng” att drängen Jan Jansson-Forsberg ska ha stulit saker för ett värde av 10 kronor från min morfars morfar.

SvD den 3 september 1897.

Jag skulle säga att det finns mycket mer än vad du tror om din släkt i tidningsarkiven.

Stadsarkivets Mats Hayen, som bland annat tar fram faktaunderlaget till SVT:s Vem tror du att du är, har hittat mycket i SvD:s nyöppnade arkiv:

– Tidningsarkiven är den primära källan just nu när jag ska ta fram fakta om personer och händelser. SvD:s arkiv är det jag använder mest, säger Mats Hayen.

Han menar också att privatpersoner kan få ut väldigt mycket personligt i arkivet.

– Jag skulle säga att det finns mycket mer än vad du tror om din släkt i tidningsarkiven. Jag testade själv lite snabbt och sökte på min hustrus flicknamn och fann då en artikel från 1963 där det stod att min svärmor hade kommit sexa i en uppsatstävling med en text som handlade om Brasilien. Den typen av enkla men okända fakta tror jag att de flesta som testar att söka i arkivet kommer att hitta. Här finns ju inte bara nyhetsartiklar utan även allt från konkursansökningar till privatannonser.

Det är med andra ord bara att börja dyka ner i arkivet – det ska bli spännande att få veta vad ni hittar.

Tävla i arkivutmaningen Berätta om ett personligt fynd i arkivet – smått eller stort – i ett mejl till johan.lindberg@svd.se senaste fredag den 18 november kl 12. Tre vinnare får varsitt presentkort på 200 kronor från Bokus och omnämns i söndagens tidning. Arkivet finns på svd.se/arkiv.

Så enkelt söker du i SvD:s tidningsarkiv • Gå in på svd.se/arkiv Då kommer du till startsidan för SvD:s historiska tidningsarkiv. För att utnyttja tjänsten fullt ut krävs att du är inloggad. • Skriv in vad du letar efter i sökordsfältet. Du kan söka på en händelse, ett ord eller en person. Du kan också leta via enskilda år, månader eller specifika datum. • Behöver du hjälp? Klicka på den knapp som heter "Läs mer här" i vänsterkant på svd.se/arkiv.

