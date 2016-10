Ny rapport: Svenskarnas skulder rekordstora

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Riksbankens låga räntor har eldat på bostadspriserna. Resultatet: kraftigt ökade skulder.

Svenska folkets skuldbörda växer nu med en årstakt på 7,3 procent. Inte lika fort som före finanskrisen, men fortfarande oroväckande snabbt, enligt SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

– Det finns all anledning att hålla ögonen på utvecklingen. Skulderna får förstås inte springa i väg hur långt som helst, säger han.

SEB publicerar under onsdagen Sparbarometern för andra kvartalet. Rapporten visar att svenskarnas skulder är rekordhöga, och det är framför allt bostadslånen som belastar de svenska hushållen. Under perioden infördes amorteringskravet, något som misstänks ha gett ytterligare fart åt bolånemarknaden under månaderna före regeländringen trädde i kraft. Men även konsumtionslånen ökar.

Som exempel på skuldernas allvar kan nämnas att skulder i relation till disponibel inkomst fortsätter att stiga till historiskt höga nivåer på 178 procent.

– Den relationen är viktig eftersom det är den disponibla inkomsten som ska se till att hushållen kan betala betala räntor och amorteringar framöver. En allt för stor skuld som andel av disponibel inkomst kan skapa risker i samhällsekonomin, säger Jens Magnusson.

Vad är då en allt för stor kvot?

– Det finns inget teoretiskt svar på var gränsen går. Om räntorna håller sig i närheten av dagens låga nivå kanske det aldrig blir ett problem. Men en kombination av hög skuldkvot och risk för stigande räntor kan bli problematisk.

Därför anser Jens Magnusson att det är av extra betydelse att sätta en stark amorteringskultur. Det var syftet med det amorteringskrav som infördes den första juni i år, och att bromsa skuldtillväxten. Men ännu är det för tidigt att säga om kravet får någon effekt på bolåneskulderna, enligt Jens Magnusson.

Han anser att politikerna nu bör vänta och utvärdera effekterna av kravet innan de inför ytterligare åtgärder – annars riskerar man att provocera fram en nedgång på bostadsmarknaden.

– Det finns risker med nuvarande situation, men man får inte drabbas av panik och vidta allt för många åtgärder för snabbt. Gör man det riskerar man att skapa just de problem på bostadsmarknaden som man vill undvika, säger han.

Jens Magnusson betonar samtidigt att situationen ser något mindre alarmerande ut för den som i stället jämför hushållens skulder i förhållande till tillgångarna. Även den kvoten stiger, men bara marginellt, till 21,4 procent. De sammantagna tillgångarna är därmed nästan fem gånger så stora som skulderna.

Anledningen är att sparandet också ökar, om än något långsammare än skulderna. Och det är viktigt att även hushållens förmögenhet tickar upp, enligt Jens Magnusson.

– Situationen hade varit värre om vi inte hade haft den tillgångssida som vi har. Aktier, räntor, bostadstillgångar och pensioner gör att vi är mindre utsatta än vad vi hade varit utan motsvarande tillgångar.

Nyligen kom statistik som visar att svenskars sparande sticker ut även ur ett europeiskt perspektiv. I inget annat EU-land sparar en större andel av hushållen, enligt Eurobarometern. Men trots att en majoritet planerar att fortsätta att lägga undan pengar för framtiden anser vi inte att det är särskilt fördelaktigt att spara.

– Det är ett bevis för att man försiktighetssparar. Man sparar inte för att få avkastning utan för att ha en buffert, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Är det inte fördelaktigt att spara då?

– Nja, det beror på hur man ser det. Räntorna på sparkonton är ju noll och jag tror att det är svårt att hitta en sparform där du kommer att få avkastning utan att också ta ganska stora risker, säger Tor Borg och fortsätter:

– Men ser du långsiktigt på ditt sparande och har råd att ta risker så är aktiemarknaden i stort sett enda alternativet.