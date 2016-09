Ny publik för Bieber i Stockholm

När låten "Where are Ü now" släpptes i början av 2015 var det många Justin Bieber-kritiker som helt plötsligt fick erkänna att det nya materialet från tonårsidolen var bra på riktigt. Tillsammans med Skrillex och Diplo, som utgör electronicaduon Jack Ü, fick Bieber en hit som slog ner som en bomb. När senaste albumet "Purpose" kom var den nya, vuxnare sidan av artisten ett faktum.

"Purpose" är inte lika trallig och glad som de tidigare skivorna. Den har ett mörker och ett modernt sound. Det är inte bara studsiga låtar som försvinner. De sitter kvar, säger Malin Collin, nöjesreporter och musikrecensent.

Den 29 och 30 september spelar Justin Bieber i Stockholm och det har gått tre år sedan han spelade i Sverige senast. Under de tre åren har Bieber gått från flickidol till sexsymbol, men situationen med fansen har blivit allt mer ansträngd. Tidigare i år meddelade han bland annat att alla personliga möten med fans ställdes in eftersom det gjorde honom deprimerad.

– Det är säkert hundratals människor som vill ha en del av Justin Bieber och han verkar inte ha mått så bra i vissa perioder. Har man hållit på i åratal blir man nog skör. Men nu är han en vuxen människa som jag hoppas kan bestämma själv.

Steget ut i vuxenvärlden tror Malin Collin också kommer att synas på publiken på Tele2 arena under de två konserterna.

– Det finns en helt ny generation beliebers som är 80-talister, snarare än 90- och 00-talister. Man kommer nog att se att snittåldern är högre än för tre år sedan. Nu kommer det även att vara 70- och 60-talister där som inte går bara för att deras barn vill se konserten, säger Malin Collin.