Ny president får Obamas Twitterkonto

Oavsett om det blir till demokraten Hillary Clinton eller republikanen Donald Trump så ska kontrollen över de digitala kontona lämnas över till USA:s 45:e president den 20 januari nästa år, när den nya chefen officiellt har tillträtt.

President Barack Obama har under sin tid låtit bygga upp användandet av de sociala nätverken. Obama har under åren gjort intervjuer via Snapchat, svarat på frågor via Youtube, livesänt via Facebook och interagerat på Twitter direkt med väljarna.

Kontot @POTUS (som står för President of The United States) har i dag över elva miljoner följare och Vita husets Twitterkonto, @WhiteHouse, har tolv miljoner. Under Obamas tid har nästan 30 000 tweets och tusentals timmar video lagts ut på @WhiteHouse. Det är alltså kraftfulla och vältrimmade verktyg han lämnar över till sin efterträdare, som också har kritiserats, då presidenten kan runda journalisternas obekväma frågor, källkritik och granskning genom att skicka ut ofiltrerad direktinformation till väljarna.

I ett blogginlägg på Vita husets hemsida skriver vice digitalchefen Kori Schulman hur överlämningen i praktiken ska gå till att lämna över Vita husets, presidentens, vice presidentens och första damens olika konton.

Lösenorden till Twitterkontot POTUS, en kortform av "President of the United States", kommer exempelvis överlämnas den 20 januari. Kontot kommer dock att tömmas, och alla president Barack Obamas inlägg kommer att flyttas till kontot POTUS44. Samma princip gäller exempelvis för Facebook- och Instagramkonton.

Alla miljoner videofiler och foton som tagits under presidentens år kommer att föras över till ett nationellt arkiv, där det görs tillgängligt för allmänheten.