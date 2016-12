Ny IS-video: Bränner turkiska soldater till döds

IS påstår sig ha avrättat två turkiska soldater i Syrien. Foto: IBL Fotoware

På torsdagskvällen släppte terrorgruppen IS en video som uppges visa hur två turkiska soldater bränns till döds, skriver bland annat underrättelse- och nyhetssajten Site Intel Group. Soldaterna ska ha tillfångatagits vid staden al-Bab i nordvästra Aleppo.

Sedan november pågår en offensiv mot jihadisterna kring al-Bab i Aleppoprovinsen där turkiska soldater och Turkiskt stödda rebeller deltar. Tiotals turkiska soldater har dödats under offensiven, enligt CNN Türk.

Sajten Turkey Blocks, som övervakar nätcensuren i Turkiet, skriver att många tillgången till vissa sociala medier har strypts för vissa turkiska användare sedan videon publicerades.

Många har därför inte kunnat komma åt Twitter och Youtube, enligt sajten.

Den 29 november påstod IS via propagandakanalen Amaq att man tillfångatagit två turkiska soldater i en by utanför al-Bab, vilket SvD berättat om. Det är oklart om det rör sig om soldaterna som nu verkar ha avrättats av terrororganisationen.

I januari 2015 avrättade IS en jordansk pilot på samma grymma sätt. Piloten deltog i den USA-ledda koalitionen mot IS som började bomba gruppen efter dess framgångar i Irak och Syrien under 2014. Även avrättningen av den jordanska piloten filmades och publicerades som en propagandavideo.

Flera säkerhetskommentatorer skriver på sociala medier att syftet med den senaste videon är att väcka vrede mot IS i Turkiet.