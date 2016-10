Forskare skräms av ny metod att skapa barn

Vid mitokondriebyte sätts moderns cellkärna in i ett donerat ägg. Det blivande barnet får då dna från tre föräldrar. Foto: Sang Tan/AP

Storbritannien har nyligen godkänt en ny IVF-metod. Om modern bär på anlag för så kallad mitokondriell sjukdom kan moderns cellkärna i vissa fall plockas ut och placeras i ett donerat ägg. På så sätt får barnet den arvsmassa som finns i mitokondrierna, som ligger utanför cellkärnan, från donatorn.

Detta dna utgör bara 0,1 procent av den totala arvsmassan, men kan i vissa fall orsaka mycket svåra sjukdomar.

Men metoden är kontroversiell och godkännandet i Storbritannien kom först efter att myndigheterna hade vidtagit en rad juridiska och kliniska försiktighetsåtgärder.

Annons X

I september blev det känt att ett barn med denna metod, som alltså har dna från tre föräldrar, hade fötts i Mexiko fem månader tidigare. Mamman till den amerikanske pojken bar på en genetisk sjukdom, men befruktningen ägde rum i Mexiko där det inte finns något förbud mot metoden.

Nyheten slogs upp stort med bilder på både barnet och den ansvarige läkaren.

Samtidigt kommer nu rapporter om att metoden börjat användas i Ukraina, ett annat land med svag lagstiftning på området. Men där används den inte som ett sätt att undvika svåra sjukdomar utan för att behandla barnlöshet, om än med oklar effekt.

Amerikanska och brittiska forskare oroas nu över att metoden börjar används alltför lättvindigt i länder med svag lagstiftning.

Marcy Darnovsky, vid US Centre for Genetics and Society, säger till BBC News att de som erbjuder tekniken i dessa länder är ute på mycket hal is. Och att det tycks pågå någon sorts kapplöpning – mot botten.

– De ignorerar pågående policydebatter och utför farliga experiment på mammor och barn. Och det verkar som om de aktivt söker så mycket medial uppmärksamhet som möjligt på vägen ner, säger hon.

I Sverige är mitokondriebyte inte tillåtet. År 2013 konstaterade Statens medicinsk-etiska råd (Smer) att metoden i sig kan vara godtagbar, förutsatt att vi får bättre kunskap om de medicinska riskerna och effekterna.