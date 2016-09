Ny forskning kring prostatacancer

– Resultaten är mycket intressanta. Det är första gången man gjort en behandlingsstudie med högt bevisvärde vid det här tidiga stadiet av prostatacancer. Resultaten ger stöd för den numera utbredda användningen av aktiv monitorering i Sverige, säger Jan-Erik Damber, professor i urologi vid Göteborgs universitet, till tidningen.

Aktiv monitorering innebär att patienten kontrolleras kontinuerligt och behandling bara sätts in när tumören visar tecken på att växa. Tanken med den här typen av behandling är att patienten ska besparas biverkningar, något som resultatet av studien visar.

De opererade patienterna fick mest problem med sexualfunktion och urininkontinens jämfört med de andra grupperna, även om skillnaden minskade med tiden.

Strålbehandling, som också gav problem med sexualfunktionen, innebar störst besvär från tarmen, även om skillnaden också här avtog med tiden jämfört med de andra grupperna.

Forskningen som publiceras i New England Journal of Medicine omfattar sammantaget 1 643 patienter som följts i tio år. En procent av dem avled i prostatacancer under studien, oavsett behandlingsmetod, skriver Dagens Medicin.