Ny förlust för Leksand

Leksand ligger fast förankrat i botten av SHL med futtiga 5 poäng på 14 matcher. 1–2-förlusten mot Färjestad kom dagen efter att lagen mötts i Karlstad, även då med FBK-seger.

Dalalaget började piggast och fick också utdelning när Markus Lauridsens backskott letade sig in i mål i början av andra perioden.

Ledningen höll i nästan tio minuter. Sedan styrde Alexander Johansson in 1–1 innan John Persson bara ett par minuter senare lirkade in Färjestads 2–1-mål via köksvägen.

Sedan blev det inga fler mål i Tegera Arena och Färjestad klättrade till tredjeplatsen i tabellen.

– Vi gör ett stabilt försök, vi skapar våra chanser, men fortfarande är det så att pucken måste in, sade pressade Leksandstränaren "Perra" Johnsson till C More.

Han rankade lagets insatser i helgen som två av de bättre sedan leksingarnas återkomst i SHL-hockeyn, men utdelningen blev trots det noll poäng av sex möjliga.

– Det viktigaste (mål) fattas... suckade Johnsson.

Nu väntar ett landslagsuppehåll och Leksand spelar sin nästa match mot ärkerivalen Brynäs, den 10 november.