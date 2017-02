Gorsuch Foto: Carolyn Kaster

Vad kommer att hända med president Trumps förslag till ny ledamot i landets högsta domstol?

Om kvällens händelse i Vita huset finns det tre saker att säga:

1. Detta var reality-TV-såpan ”The Apprentice” igen. Regi: Donald Trump. Två tänkbara kandidater kallades till huvudstaden. En fick beskedet “you’re fired” och den andre blev Trumps förslag som nu ska behandlas i senaten. Pinsamt!

Annons X

2. Det kommer att ta tid. Demokraterna är med rätta upprörda över hur den republikanska majoriteten agerade efter att domaren Antonin Scalia dog för ett år sedan. Obama nominerade en ypperligt kompetent domare som borde godkänts av senaten, men republikanerna släppte inte ens fram honom till kongressförhör. David Leonhardt som är debattredaktör på New York Times menar att demokraterna borde söka hämnas det som hände

3.Men Trump har gjort ett efter omständigheterna klokt val och Gorsuch kommer sannolikt att inta sin plats i HD. Neal K. Katyal, hög jurist I Obama-administrationen och juridikprofessor på Geworgetown, skriver i NY Times:

I have no doubt that if confirmed, Judge Gorsuch would help to restore confidence in the rule of law. His years on the bench reveal a commitment to judicial independence — a record that should give the American people confidence that he will not compromise principle to favor the president who appointed him.

Till slut kommer detta resonemang och andra sådana röster att väga tyngre än önskan om hämnd.

I bakhuvudet kommer demokratsenatorerna att ha frågan: skulle Trumps näste kandidat vara mera kvalificerad? Sannolikt inte.