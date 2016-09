NWA:s manager död efter hjärtattack

Foto: Lynn Goldsmith/Corbis

Till en början arbetade Heller som agent till bland andra Creedence Clearwater Revival och Marvin Gaye, men det var som en av de ledande figurerna inom västkustrappen i slutet av 80-talet som Heller blev ett välkänt namn.

Karriären var dock kantad av intriger. Rapparen Ice Cube lämnade NWA 1989 på grund av att han fick för lite betalt. I filmen "Straight outta Compton", som handlar om NWA, spelas Jerry Heller av Paul Giamatti. Där porträtteras managern som en fifflare som tar pengar från bandet. Heller stämde producenterna och menade att filmen var fylld med lögner om honom.

Sammanlagt fick Heller och skivbolaget Ruthless records in elva album på topp 40 på Billboardlistan. Senare riktade han in sig på latinamerikansk rap och under 2006 publicerade han sina memooarer, "Ruthless".

Jerry Heller blev 75 år gammal.