Nu tar Schwarzenegger över Trumps såpa

– Jag har alltid tyckt att det skulle vara coolt att leda programmet, säger Schwarzenegger i ett förhandsklipp.

I samma klipp förmanar han också de tävlande: "Här inne kallar ni mig guvernör, inte Arnold" – trots att det är sex år sedan han lämnade posten i Kalifornien.

Redan i september 2015 blev det klart att Schwarzenegger skulle ersätta Trump som programledare, sedan denne gett sig in i presidentvalskampanjen. Trump kvarstår dock som exekutiv producent.

"The New Celebrity apprentice" har premiär i USA i dag måndag. Bland kändisarna under den nya säsongen finns popstjärnan Boy George, komikern George Lovitz och boxaren Laila Ali, dotter till Muhammad Ali.