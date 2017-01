Nu släpps de första brexit-romanerna

Storbritannien kan vänta sig en våg av brexit-relaterade böcker framöver. Arkivbild. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT

Amanda Craigs socialrealistiska roman "The lie of the land", Douglas Boards thriller "Time of lies" och Mark Billinghams deckare "Love like blood" landar alla i bokhandlarna under 2017, men läsarna kan vänta sig ännu mer framöver och både förläggare och inköpare spår en flod av böcker i ämnet under 2018.

– Jag misstänker att vi får se många fler brexit- och Trump/USA-böcker när vi väl har tagit oss igenom de förändringar händelserna kommer att innebära under året, säger förläggaren Kirsty Dunseath till The Guardian.

Folkomröstningen, där brexitsidan som förespråkade ett utträde ur EU vann, genomfördes i juni i fjol.