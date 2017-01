Nu ska Trumps ministrar frågas ut

Följande personer har utsetts till nyckelroller i Donald Trumps Vita hus:

Ett urval av dem som inte kräver godkännande av senaten:

Stabschef: Republikanska partiets ordförande Reince Priebus

Chefsstrateg: Steve Bannon, Trumpkampanjens ordförande och tidigare chef för den kontroversiella konservativa nyhetssajten Breitbart News

Nationell säkerhetsrådgivare: Michael Flynn, pensionerad generallöjtnant och tidigare chef för den militära underrättelsetjänsten DIA

Rådgivare: Kellyanne Conway, tidigare Trumps kampanjchef, och Jared Kushner, Trumps svärson samt fastighetsmagnat och tidningsutgivare

Pressekreterare: Sean Spicer, Trumps talesperson

Samtliga utsedda som kräver godkännande av senaten:

Utrikesminister: energijätten Exxon Mobils vd Rex Tillerson

Justitieminister: Alabamasenatorn och tidigare åklagaren Jeff Sessions

Försvarsminister: före detta marinkårsgeneralen James Mattis, som har beskrivits som en strateg

Finansminister: Steven Mnuchin, före detta höjdare på investmentbanken Goldman Sachs, som numera driver en hedgefond

Inrikesminister: Ryan Zinke, sitter i representanthuset, före detta officer i den militära elitstyrkan Navy Seals

Handelsminister: Wilbur Ross, miljardär och investerare med smeknamnet "konkurskungen"

Utbildningsminister: Betsy DeVos, miljardär som förespråkar alternativ till den allmänna skolan

Hälsominister: Tom Price, kongressman och kirurg, skarpt kritisk till sjukvårdsförsäkringen "Obamacare"

Minister för inrikes säkerhet: John Kelly, pensionerad marinkårsgeneral

Bostads- och stadsplaneringsminister: Ben Carson, pensionerad neurokirurg, tidigare presidentaspirant

Transportminister: Elaine Chao, tidigare arbetsmarknadsminister och vice transportminister under president George W Bush

Arbetsmarknadsminister: Andy Puzder, vd för en snabbmatskedja och förespråkare för industriell automatisering

Energiminister: Rick Perry, tidigare Texasguvernör och presidentaspirant, som därefter haft flera uppdrag inom oljeindustrin

Chef för underrättelsetjänsten CIA: Mike Pompeo, kongressledamot från Kansas, tidigare jurist och affärsman

Nationell underättelsechef, DNI: Dan Coats, före detta senator i Indiana

Chef för miljöskyddsmyndigheten EPA: Scott Pruitt. justitiekansler i Iowa och klimatförnekare

Chef för myndigheten för småföretagande SBA: Linda McMahon, som grundat wrestlingorganisationen WWE

FN-ambassadör: South Carolinas guvernör Nikki Haley

Handelsrepresentant: Robert Lighthizer, jurist och tidigare biträdande handelsrepresentant under Ronald Reagan

Källa: TT:s arkiv, CNN, The New York Times, The Guardian