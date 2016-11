”Nu måste USA:s president benåda Snowden”

Med anledning av Amnesty Internationals kampanj Skriv för Frihet med­verkar under måndagen Right Livelihood-pristagaren Edward Snowden på Internet­dagarna. Han talar till åhörarna via länk från Moskva där han lever i påtvingad exil på grund av sina avslöjanden av massövervakning. Bilden är från utdelningen av Right Livelihood-priset i riks­dagens andrakammarsal i Stockholm 2014. Foto: Pontus Lundahl/TT