GENÈVE Sämre tidpunkt för en olycklig flygattack får man leta efter. I alla krig bombas det ibland fel med förfärliga följder. Men lördagens amerikanska flyganfall mot en syrisk armébas kan få ödesdigra konsekvenser.

Just detta fick inte ske just denna vecka. Möjligen på någon annan av årets 365 dagar. Men inte under dag fem av ett sju dagars porslinsbräckligt vapenstillestånd som kallats ”sista chansen för Syrien”.

Vapenstilleståndet i Syrien hänger på en tråd tunn som spindelväv

USA gick omedelbart ut och beklagade att man bombat syriska regimstyrkor som man trodde var terrorgruppen Islamiska staten. Alliansens flygräder mot staden Deir el-Zour stoppades så fort ryssarna informerat att bomberna fallit på fel fiende. Men samtidigt uppger Pentagon att Ryssland inte kom med invändningar när tjänstemän informerades om att alliansen skulle bomba området.

Spekulationerna och konspirationsteorierna är i full sving. Vissa menar att ryssarna undvek att stoppa amerikanernas bombningar för att få USA att framstå i dålig dager. Därmed kan de anklaga USA för att inte respektera vapenstilleståndet, och få en ursäkt att återuppta krigandet.

Ryssarna anklagar å sin sida amerikanerna för att spela under täcket med islamistiska terrorgrupper för att försvaga Assads militära positioner. De kallar bombningen avsiktlig snarare än misstag, och blixtinkallade FN:s säkerhetsråd till krismöte på lördagskvällen. Andra menar att flygattacken verkligen var ett katastrofalt misstag vid en katastrofal tidpunkt. Var sanningens korn ligger är oklart.

Men klart är att vapenstilleståndet i Syrien nu hänger på en tråd tunn som spindelväv. Likaså det unika avtalet mellan USA och Ryssland, sett som det viktigaste försöket hittills att få stopp på kriget i Syrien. Vapenstilleståndet trädde i kraft i måndags, men har hela veckan underminerats av upprepade anklagelser om överträdelser från båda sidor. Lördagens amerikanska bombning kan bli dödsstöten och bidra till att kriget flammar upp igen.

Faktum är att ingenting har gått enligt plan. Vapnen har inte tystnat även om de dämpats något under veckan. Humanitära hjälpkonvojer till en kvarts miljon nödlidande i Aleppo och hundratusentals fler i belägrade städer blockeras fortfarande i brist på tillstånd. Den rysk-amerikanska planen att tillsammans bomba sönder och samman terrorgrupperna Islamiska staten och Jabhat Fatah al-Sham tycks efter lördagens bombning mest vara en dagdröm.

Chansen att återuppväcka någon sorts fredsprocess verkar nu längre bort än månen. FN-sändebudet Staffan de Mistura lär vara alldeles översiggiven, men även arkitekterna bakom avtalet, utrikesministrarna John Kerry och Sergej Lavrov, torde sova dåligt. Men värst är det för miljontals syrier som riskerar att bli kvar i skärselden.