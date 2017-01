Visserligen passar många på att bryta vinåret med en vit månad i januari, mer personligen ser jag det som ett sätt att kamouflera ett överskott vid andra tider. Måttlighet är en dygd och då behövs inga snörliv på det gastronomiska området.

Hårt åtdragen är emellertid plånboken just nu för många, efter julklappar och nyårsfirande med skumpa och lyx i överflöd. Men håll ut, det finns ändå utrymme för att sätta guldkant på tillvaron. Denna vecka har jag därför valt ut sex viner som bjuder långt mer än de kostar.

Till och med ett boxvin kan erbjuda mer smakupplevelse än vatten, öl eller läsk till maten, bara du väljer med omsorg och ser till att vinet är nytappat. Ju färskare datum på boxen, desto större är chansen att du får det du förtjänar. Så kolla alltid datummärkningen innan du köper ett boxvin! Sex månader för de röda och fyra för de vita är den tidsgräns jag rekommenderar, även om Systembolaget är betydligt mer tillåtande.

Bästa vita boxvinet är 2015 Brochet Facile Sauvignon Blanc, ”gäddvinet” (nr 2267, 239 kr). Det har importerats i bulk till Sverige och tappats här, vilket är både miljövänligt och kvalitetshöjande för denna vintyp.

Att detta är framtidens melodi påstår den spanska vingurun Miguel Torres, även om han själv ännu inte tagit steget framåt. Trots detta är det Torres som levererar det bästa röda boxvinet i dessa dagar: 2015 Sangre de Toro Organic Selection (nr 2442, 229 kr). Till all fördel är båda dessa viner dessutom ekocertifierade. Det senare finns i mer än varannan Systembutik, det förra i samtliga.

Nu kan vi summera dryckesåret 2016 och då vill jag särskilt framhålla två profiler: Arvid Rosengren, verksam i New York, som tog hem världsmästartiteln för sommelierer och Thomas Kuuttanen som är den första svensk att utses till International Master Blender of the Year. Även det är en världsmästartitel, fast på spritsidan och skälet heter Purity Vodka. Båda är de stora auktoriteter med såväl integritet som ambition, väl värda att premieras för sina insatser.

Här i Sverige är både Kuutanen och hans vodka närmast okända, i en skugga som kan betecknas som absolut. Annat är det på den internationella scenen där meritlistan rymmer över 150 medaljer i en lång rad tävlingar.

Det finns med andra ord all anledning att utnämna Purity till världens bästa vodka och det är direkt genant att den ännu inte nått in på Systembolagets hyllor, utan endast finns på beställning (nr 86519, 480 kr). Tillverkningen, som sker på Ellinge Slott i Skåne, är hantverksmässig och resultatet fantastiskt på ett område där smak är det sista man förväntar sig. Drick den med andakt i glas på fot som en aperitif eller digestif.

Nästa söndag firar vi vinets skyddshelgon Sankt Vincent. Hans namnsdag markerar början på ett nytt vinår och då ska beskärningen av vinrankorna inledas, enligt vinbondens almanacka. Också detta kan ge oss alla tillfälle att höja ett glas. Även om 2016 på det globala perspektivet framstår som ett annus horribilis och 2017 har alla förutsättningar att bjuda nya chockupplevelser, så finns det utrymme för annat än smolk i bägaren. Här är vinerna som håller vad de lovar.