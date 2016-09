Norsk debatt om privatägd vård. (Bilden från Sverige) Foto: Nina Varumo

Det är inte bara i Sverige som ”vinst i välfärden” är ett hett ämne. I Norge utbröt nyss en våldsam debatt med anledning av ett reportage i Aftenposten om det privatägda sjukhemmet Manglerudhjemmet som verkligen anstänger sig att erbjuda de åldringar som bor där en stimulerande miljö.

Här ett videoinslag från Aftenposten.

Tidningen skrev klokt i en ledarkommentar:

Driftsformen er ikke avgjørende for tilstanden på et sykehjem. Vi vil finne gode og dårlige eksempler blant både kommunale og private sykehjem.

I Oslo har private aktører bidratt i sykehjemsdriften i over 15 år. Brukerundersøkelser gir ikke indikasjoner på at pasientene har det verre der enn i kommunale sykehjem. Manglerudhjemmet er et eksempel på at hovedbegrunnelsen for å åpne opp for private aktører står seg. Det bidrar til større mangfold og flere miljøer som jobber for å finne gode løsninger i eldreomsorgen.

PRISEN FOR Å TILLATE en variasjon i driftsformer og tilbud er at det også er variasjon i ansattes arbeidsbetingelser. Slik er det mellom ansatte i de fleste bransjer som er helt eller delvis preget av private aktører. Sykefraværet er lavere i private enn i kommunale sykehjem, noe som viser at trivsel og passende belastning ikke er en automatisk følge av at kommunen drifter.

I tillegg vet vi at det er mulig å tjene penger på å drive omsorg. Så lenge pasienter og brukere opplever tilbudet som godt, bør ikke det i seg selv være et argument mot private alternativ.

Så är det också i Sverige.

Att återgå till socialiserad enfald från dagens liberala mångfald vore djupt negativt.