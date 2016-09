Norrtäljeområdet utan markbunden tv

– Orsaken är att det är ett fiberavbrott till den masten, säger Marcus Hartmann, presschef på Teracom.

Han berättar att Teracoms fiberleverantör är ute för att lösa problemet.

Det är oklart när felet kan vara avhjälpt, såväl som när avbrottet startade och orsaken bakom.

De som är drabbade är de som tittar på tv via marknätet med egen antenn och har Väddösändaren som sin huvudsakliga mottagning. Även radion påverkas.

– Om man upplever det här kan man gå in på Teracoms hemsida, slå in sin adress och se om det finns alternativa sändare att rikta in sin antenn mot.

Det är oklart hur många som är berörda.

Utslaget över hela Sverige ser ungefär 20–25 procent på tv via marknätet, enligt Hartmann.