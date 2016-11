Efter en bra start av Norrby tog Assyriska med bättre bollsäkerhet över mer och mer på Borås Arena. Även anfallen var vassare än hemmalagets. Men det var Norrby som tog ledningen i 70:e minuten, då Alen Krasnici, som kom in efter pausen, vände bort tre försvarare och tåade in 1–0, skriver bt.se. Nio minuter senare nickade Nicklas Savolainen in 2–0 på frispark. Assyriskas forcering på slutet gav inte heller resultat.

