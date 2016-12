Håll fast – här kommer julstormen Urd

Under eftermiddagen väntas Urd komma till Vestlandet, västligaste Norge, med full styrka. I vindbyarna kan det handla om hastigheter på 35 till 45 meter per sekund. En orkan har vindar på 32,7 meter per sekund.

Längs kusten väntas högt vatten och vågor på cirka 12 meter, vissa så höga som över 20 meter.

Sedan blåser Urd vidare mot Danmark och Sverige.

– Vi väntar oss att det blir ordentligt blåsigt med stormbyar över norra delen av Västkusten vid 20-, 21-tiden. Sedan går det söderut, säger SMHI:s jourhavande meteorolog Marie Staerk till TT.

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för stormbyarna över Bohuslän, Halland, Skåne och delar av Kronobergs län. Även i resten av Götaland väntas kraftiga vindar men här har SMHI nöjt sig med en klass 1-varning.

Myndigheter i Sverige, Norge och Danmark manar folk att förbereda sig. Allmänheten bör undvika att gå ut under kvällen och se till att lösa föremål inte kan blåsa iväg eller skadas, skriver länsstyrelsen i Halland på sin hemsida.

Och eftersom det kan bli störningar i elförsörjningen bör man se till att ha batterier till radion och stearinljus, påminner länsstyrelsen i Västra Götaland.

Trafikverket har beslutat att stänga tågtrafiken på ett antal linjer i kväll, i förebyggande syfte.

– Det finns en risk att träd och grenar blåser ned på kontaktledningar och gör tågbanorna strömlösa. Vi vill undvika att tåg blir stående på linjen med passagerare ombord, sade Thomas Pihl, presskommunikatör på Trafikverket, till TT i går.

I Halland står Försvaret redo med terrängbilar om hemsjukvården skulle behöva hjälp.

– Har vi möjlighet och det faller inom gällande regelverk kommer vi ge så mycket stöd vi kan, säger Jesper Tengroth, Försvarsmaktens pressekreterare, till GT.se.

I resten av Sverige väntas det bli relativt lugnt, med undantag för Jämtlandsfjällen, där kan det blåsa uppemot 22 meter per sekund och samtidigt snöa.

I Danmark har man varslat om vindar av orkanstyrka på i synnerhet nordvästra Jylland.

Namnet Urd kommer från nordisk mytologi, där hon är det förflutnas gudinna som spinner livstrådar för alla levande varelser.