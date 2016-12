Norge: "Åker inte hem med silver"

Det är Norge som dominerar det mesta inför EM-finalen mot Nederländerna i Scandinavium i kväll. Antalet mästerskapsmedaljer inför finalen står 25–1 och publikmässigt så kommer det så många norrmän att de få nederländare på plats kommer att kunna tro att de rest till Oslo i stället för Göteborg.

Redan på semifinalen var det flera tusen norrmän på plats.

– Man fick ju gåshud. Det var verkliggen som att spela på hemmaplan, säger Amanda Kurtovic.

Annons X

Just hemmaplan är ett flytande begrepp för henne. 25-åringen är född och uppvuxen i Karlskrona men familjen flyttade till Norge när pappa Marinko Kurtovic – tidigare elitseriemålvakt i Sverige – fick tränarjobb där. Som 16-åring valde hon att spela med det norska juniorlandslaget, och sedan dess tillhör hon Norge och har varit med om att vinna två VM-guld, ett OS-guld och var med och tog OS-brons i Rio de Janeiro i somras.

– Man tröttnar verkligen aldrig på guld, säger hon.

Nederländerna kan lyfta fram förbundskaptenen Helle Thomsen som i alla fall, typ, kvartssvensk. Thomsen har tidigare tränat det svenska landslaget och vore det inte för att det inte gick att komma överens med hennes tidigare klubb Midtjylland så skulle hon ha varit svensk förbudskapten även i dag.

Men Norge vinner även svenskkampen. Förutom Kurtovic har Norge Mats Olsson som målvaktstränare och Mia Hermansson Högdahl som assisterande förbundskapten.

Under hösten har de två, sedan OS där det "bara" blev brons", varit väl involverade i att förbättra det norska försvarsspelet.

– Utvärderingen från OS var att vi släppte in lite för många mål. Vi vill gärna ligga under 24 insläppta varje match och det gjorde vi inte där. Så under hösten har vi jobbat med försvaret och letat efter konstellationer och samarbeten. Vi tycker att så här långt i turneringen så har vi verkligen gjort det bättre, säger Hermansson Högdahl.

Finalmotståndaren Nederländerna kommer att sätta det försvaret på hårt prov med sin snabba handboll.

– Det kommer bli en match där vi kommer springa en hel del. Det är det sista lilla som ska ut nu, säger Amanda Kurtovic.

Finalen börjar klockan 18.00. Innan dess möts Danmark och Frankrike i bronsmatchen, 15.30.