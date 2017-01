Nordkorea startar kärnreaktor – efter Trumps tweet

Den Washington D.C.-baserade tankesmedjan 38 North project säger i en rapport att Nordkorea håller på att återstarta reaktorn i staden Yongbyon. Det baserar man på satellitbilder som visar en vattenplym som stiger från reaktorn.

”Bilder från den 22 januari visar en vattenplym (troligtvis varm) som kommer från reaktorns vattenkylning, vilket indikerar att reaktorn troligtvis är aktiv”, säger 38 North project i en ny rapport.

Rapporten säger att det är omöjligt att uppskatta vilken kraftnivå som reaktorn ligger på, ”trots att den kan vara betydande”. I en tidigare rapport skriver 38 North project att reaktorn har varit avstängd sedan 2015.

Nyheten kommer samtidigt som USA:s president Donald Trump har växlat upp tonen mot Nordkorea och landets kärnvapenprogram.

”Nordkorea har just framfört att de är i slutfasen av att utveckla ett kärnvapen som kan nå delar av USA. Det kommer inte att hända!”, skrev Trump på Twitter i början av januari.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!