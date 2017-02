Nobbade nästan Oscarsrollen

Född 1976 i Islington, London. Visade tidigt ett intresse för skådespeleri och medverkade i tv redan som barn.

Roller: "28 dagar senare" (2002), "Southpaw" (2015), "Our kind of traitor" (2016"), "Skönheten i allt" (2016). Hon har också setts som Tia Dalma i två av "Pirates of the Caribbean"-filmerna, samt som Miss Moneypenny i de senaste James Bond-filmerna.

Aktuell: I den flerfaldigt Oscarsnominerade "Moonlight", som går upp på svenska biografer den 10 februari.