Nigel Farage på kritiserad SD-fest: ”Jag gillar inte Putin”

Uppslutningen under eftermiddagen var sval trots att 400 personer från en rad olika högerpopulistiska och i flera fall starkt EU-kritiska partier från Europa bjudits in. Priset som delas ut under fredagen kallas för "European freedom awards" och pristagaren är Václav Klaus, tidigare president i Tjeckien.

Klaus är känd för sitt motstånd mot homosexuella och har gjort flera kontroversiella uttalanden där han bland annat kallat flyktingar från Syrien ”lycksökare”. I ett fall sa han att massakern på Utöya i Norge var en konsekvens av ett liberalt samhälle.

Men det är ingenting som SD:s partiledare Jimmie Åkesson ser som problematiskt.

– Vi vill gärna sätta fokus på EU-frågan. Han är en väldigt stark EU-kritiker som kämpat in i det sista mot Lissabonfördraget. Jag har aldrig gjort anspråk att tycka precis som honom om allting, han är här för sin EU-kritik och kampen han fört för ett mer autonomt Europa, säger Åkesson till SvD.

SD har tidigare anklagats för kopplingar till Ryssland och flera personer som uttryckt sig Putinvänligt fanns bland de inbjudna, något som Åkesson säger sig inte känna till.

– Det finns säkert en och annan som har åsikter om Putin och Ryssland. Men det som har sagts stämmer inte, vi anklagas för att det kommer hit partier som tagit emot pengar från Putin och det är inte sant. Det handlar om franska Front National och de är inte inbjudna. Man försöker klistra på oss något som helt enkelt inte stämmer.

Bland de inbjudna fanns företrädare från bland annat det belgiska populistpartiet Folkets parti och tyska högerpopulistiska partiet (AfD) liksom brittiska EU-kritiska partiet Ukip.

Ukip var för två år sedan emot ett samarbete med Sverigedemokraterna, men åsikterna har svängt. Partiets förre ledare Nigel Farage som har uttryckt beundran för både Putin och Rysslands handlingskraft talade varmt om samarbetet med SD.

– Jag var skeptisk tidigare för det finns en gammal historia där som inte är bra. Men 2014 gjorde vi en uppgörelse med Sverigedemokraterna och har haft ett positivt och lyckat samarbete med dem i Europaparlamentet.

Han menar att ett svenskt utträde ur EU inte alls behöva ligga långt borta.

– Sverige har traditionellt varit neutralt men nu är det omöjligt, ni är medlemmar av unionen vars mål är att så snabbt som möjligt militariseras och föra en aktiv utrikespolitik. Vi har sett frukten av den politiken i Ukraina, där det var EU som uppmuntrade Ukraina att närma sig väst och det ledde till att en folkvald politiker störtades, säger Farage och lägger till:

– Jag är orolig för att ett militariserat EU som är stark utrikespolitiskt kommer att bli en aktivist på världsscenen. I kölvattnet av Brexit har en debatt om hur framtiden ska se ut börjat föras i länder över hela Europa.

Det finns en beundran för Ryssland och Putin bland många av de närvarande partierna och Farage har tidigare uttryckt sin beundran för den ryske ledaren, något han inte längre gör.

– Jag gillar inte Putin och skulle inte vilja bo i Moskva. Om jag var en journalist skulle jag vara livrädd för att bo i Moskva, många av er försvinner. Men det största hotet som civilisationen möter just nu är islamistisk terrorism, och där står vi och Vladimir Putin på samma sida. Vi måste ändra vårt förhållningssätt till honom, säger han.

Samtidigt väckte mötet en våg av tusentals protester och stor ilska. På hotellets facebooksida hade många lämnat svidande recensioner om varför Grand Hotel inte borde låta högerpopulistiska grupper få vistas i lokalerna.

”Fullständig avsaknad av allt som heter moral och ryggrad. Kom tillbaka när ni inte har nassar i lokalerna” är ett exempel på en av recensionerna.

I en kampanj uppmanades människor också att ranka Grand Hotel med en stjärna och många följde uppmaningen. På fredagseftermiddagen föll hotellets genomsnittsbetyg från 4,6 av 5 ner till 2,5 och under kvällen hade totalt 8 000 gett hotellet en stjärna.