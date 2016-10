”Trump, det här pratar vi om i omklädningsrummet”

Förra veckan avslöjade Washington Post-reportern David Fahrenthold händelsen som fick presidentvalskampanjen att ta ytterligare en oväntad sväng.

På den omtalade inspelningen hörs Trump säga att stjärnor kan ta kvinnor mellan benen (”grab them by the pussy”) utan vidare. I efterspelet har Trump försvarat inspelningen med att det skulle ha varit en jargong mellan honom och programledaren, ”snack från omklädningsrummet” (”locker room talk”). Donald Trump ska även ha sagt att det ”bara är så män snackar om kvinnor”.

Nu kommer en replik från oväntat håll. På den amerikanska sajten Vox har den förre NFL-spelaren Chris Kluwe replikerat Trump – och det är en ordentlig sågning.

”Jag spenderade åtta år till och från i olika omklädningsrum, själva definitionen av en macho, alfahanne-miljö som du använder som försvar för att skydda dig själv. Inte en enda gång använde någon i min omgivning något lika arrogant resonemang (...). Visst, vi har haft dumma killar i laget, men aldrig någon som uttryckte sig som du gjorde. Jag spelade några år med en kille som senare visade sig vara serie-våldtäktsman. Inte ens han utryckte sig så”.

Sedan redogör Kluwe för vad han under sin tid i sporten har upplevt att NFL-spelare egentligen pratar om.

"Dear Donald Trump: I played in the NFL. Here’s what we really talk about in the locker room. Signed, Chris Kluwe." https://t.co/U31RXc8vt3