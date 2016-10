New Yorks oas som krävde mer krut än Gettysburg

Bild från 1894, Foto: IBL

Arbetet att bygga upp parken utfördes åren 1857–66. Inom ramen för The Greensward Plan grävde, dränerade och sprängde en flertusenhövdad arbetarskara sig fram – mer krut gick åt än under slaget vid Gettysburg. Med hjälp av de vattenvägar som genomkorsade parken skapades konstgjorda sjöar: The Pond, The Lake, Harlem Meer och den enorma Reservoir.