New York växer på höjden – nya skrapor för miljarder

NEW YORK I låglänta Greenpoint, Brooklyn, tornar ett splirrans nytt 40-våningshöghus med hyres- och bostadsrätter. På södra spetsen av Roosevelt Island mitt i East River skyms majestätiska Queensboro Bridge numera av ett annat bostadshus som rests under andra hälften av 2016. Runt rangerbangården Hudson Yards på sydvästra Manhattan sträcker sig nya skyskrapor som champinjoner ur myllan.

Och norrut, runt 57:e gatan, är så många nya skrapor med lyxvåningar på väg, eller står redan där, att området fått det inofficiella namnet ”Billionaire’s Row”, Miljardärsgatan.

För New York växer på höjden. En byggboom påeldad av låga räntor ger om några år en radikalt annorlunda skyline för Manhattan och andra stadsdelar jämför med för bara ett par år sedan.

En byggnadsingenjör som SvD möter berättar att han just fått sparken. Men enda resultatet blev ett ännu bättre betalt jobb ett par dygn senare.

– Det gjorde mig inget. Det finns jobb överallt, säger mannen i 40-årsåldern.

New York City är inne i rally mot himmelen som påminner om 1930-talets byggfest, då landmärken som Empire State Building och Chrysler Building uppfördes på bara ett par år. Chrysler Building, med sin ikoniska topp, är sedan länge lämnad på efterkälken men Empire State Building håller ännu en tredjeplats bland New Yorks högsta skyskrapor med sina 381 meter (443 meter om spiran räknas in).

Midtown Manhattan sedd från helikopter utmed Hudson River. Foto: Erik Bergin

Men inom kort är även den frånåkt av splitter nya spektakel i glas, stål och betong varav vissa planeras bli närmare 500 meter höga. Det handlar både om kontors- och bostadsfastigheter, vissa med lägenheter som sålts för flera hundra miljoner kronor långt innan de är inflyttningsklara. Många av lyxbostäderna kommer att förbli obebodda och enbart agera finansiell investering åt ägarna.

I oktober 2014 nådde 432 Park Avenue, en egendomligt smal skrapa med luxuösa våningar i midtown Manhattan, sin fulla höjd på 426 meter. Det uppges göra den till västvärldens högsta bostadshus. Men bara ett par år, för några avenyer bort byggs redan Central Park Tower, en ännu högre skyskrapa för 3 miljarder dollar.

Meningarna är delade om den smala 432 Park och somliga av megalägenheterna, som täcker hela våningsplan, har faktiskt sålts för mindre än väntat efter att de bjöds ut på marknaden i somras.

Penthouse-våningen längst upp gick visserligen för rekordsumman 87,7 miljoner dollar i september. Men det var ändå drygt 7 miljoner under utbudspriset på 95 miljoner. En annan lägenhet på 88:e våningen gick för 60,8 miljoner dollar runt månadsskiftet november–december, väl under de 76,5 miljoner dollar som säljaren hoppats på.

Finanskrisen för sju–åtta år sedan har förändrat finansieringen bakom nya megaprojekt som 432 Park, One Vanderbilt och Central Park Tower, alla på mellersta Manhattan. Tidigare lånade banker normalt ut bortåt 75–80 procent av totalsumman. Nu måste finansplanen ofta kompletteras med halvprivata lån från ställen som Förenade Arabemiraten.

– Idag lånar banker och försäkringsbolag bara ut till entreprenörer som är bevisat duktiga, och bara till 50–60 procent, säger Michael Lefkowitz på fastighetsjuridikfirman Rosenberg & Estis till Wall Street Journal.

De flesta av de nya skyskraporna byggs på mellersta och södra Manhattan, den långsmala ön som utgör hjärtat i New York City. Men även västra delarna av Brooklyn och Queens – stadsdelarna öster om East River och Manhattan – blir alltmer attraktiva bland byggentreprenörer.

En granskning som SvD gjort av ansökningar om bygglov i New York City under första kvartalet av 2016 visar att Long Island City i nordvästra Queens var mest attraktivt för byggentreprenörer. Där trängs sedan ett par år splitter nya lägenhetshöghus precis bredvid East River, byggen som radikalt förändrat Queens tidigare platta skyline.

Long Island City, nordvästra Queens, där nybyggda bostadshus numera kantar East River. Foto: Erik Bergin

Samma sak pågår i delar av Brooklyn strax söderut.

Under de första nio månaderna av 2016 stod Manhattan förvisso för 58 procent av värdet i alla New York Citys nybyggen, både kontor och bostäder, enligt en analys av byggstatistik av från branschföreningen New York Building Congress, NYBC. Siffran har varit konstant sedan 2011.

Vad gäller nya bostadshus så skapas hälften av allt värde på den långsmala ön, med Brooklyn på andra plats med 24 procent enligt statistiken.

– Men det blir intressant att se om den trenden fortsätter eftersom platserna som finns kvar att bebygga på Manhattan minskar, och givet alla planer på nya bostadshus i Brooklyn och Queens, säger chefen för NYBC, Richard T Anderson, i en kommentar till statistiken.