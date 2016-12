BBC: En kolossal kamp

Foto: Christer Höglund/TT

Golfkrönikörer världen över var lyriska och jämförde sista dagens duell mellan Henrik Stenson och Phil Mickelson med tidigare legendariska uppgörelser i British Open. Årets stenhårda fajt fick i BBC namnet "Duel of the Sons" och kan enligt den brittiska tv-kanalen bli en av de mest legendariska. Den jämförs i Storbritannien med finalspelet i British Open 1977 mellan Jack Nicklaus och Tom Watson, en legendarisk uppgörelse på Turnberry som fick namnet "Duel in the sun".

I årets upplaga av British Open var Stenson och Mickelson – som i BBC beskrivs ha utkämpat en "kolossal kamp" överlägsna resten av startfältet och tvingade fram det bästa hos varandra.