NEW YORK. I en stad där sirenerna från brandfordon, polisbilar och ambulanser aldrig tystnar var det många som inte märkte någonting alls av explosionen längs West 23rd Street på lördagskvällen i restaurang- och turisttäta Chelsea.

Borgmästaren Bill de Blasio hade problem med hur händelsen skulle definieras.

Men 29 skadades, de flesta lätt, och flera hundra flydde i panik. New York-polisen spärrade av ett flera kvarter stort område – samtidigt som en andra misstänkt och intakt laddning hittades några gator norrut.

Så vad handlar detta om? Är det ett angrepp av en etablerad terroristorganisation? Är det ett politiskt dåd, mindre än två månader före presidentvalet? Är det en ensam inhemsk gärningsman, en ”lone wolf”, med sina egna hopkokta och förvridna motiv?

Få svar fanns under söndagen. Redan kvällen före deklarerade New Yorks borgmästare Bill de Blasio att explosionen var ”en medveten gärning” men gick inte så långt som att kalla dådet för terrorism.

Byggnaderna runt adressen för smällen ger heller inga uppenbara ledtrådar om motivet. Längs den aktuella sektionen av 23:e gatan finns bland annat ett gym och en skola för synskadade. Området Chelsea, som adressen är en del av, är visserligen restaurangtätt med mycket folk i rörelse större delen av dygnet. Men just kvarteret där explosionen inträffade framstår ändå inte som ett högprofilerat terrormål.

FBI och New York-polisen både spanar efter och bävar för en ännu icke namngiven fiende

– Gärningsmännen har att göra med världens bästa polisstyrka här. Vi ska hitta de skyldiga och ställa dem inför rätta.

Kommande vecka inleds FN:s generalförsamling, med hundratals politiska ledare från hela världen på plats i New York. FN-högkvarteret ligger dock en bra bit bort och det är svårt att se någon uppenbar koppling dit.

New Yorks terrorskydd har förbättrats väsentligt under de femton år som gått sedan 11 september-attacken. New York-polisen har byggt upp en egen effektiv anti-terrorenhet som patrullerar högprofilmål som World Trade Center på södra Manhattan. Dolda sensorer skannar fordon på jakt efter sprängmedel och kameror täcker varje vinkel.

Men att en sprängladdning placeras bredvid sådana uppenbara terrormål som WTC, Empire state building eller Times square, och istället exploderar utanför ett gym stämmer till eftertanke. När myndigheterna stärker skyddet på en plats så tenderar terrorismen att anpassa sig och slå till någon annanstans, på något annat sätt. Sommarens lastbilsattack i franska Nice är bara ett exempel.

Med presidentvalet vid horisonten är det sannolikt en sådan utveckling, efter ett dåd utfört av en ännu icke namngiven fiende, som FBI och New York-polisen både spanar efter och bävar för.