Syskonen Baudelaires olycksaliga liv

”Look away”, manar titelsången, ”this show will wreck your evening, your whole life and your day”.

Ångesttriggers finns för all del inbyggt i många dramaserier (någon som såg senaste avsnittet av ”The affair”?), men varningarna för dem brukar inte formuleras så uttryckligt. Och som gimmick är det förstås ett genidrag: säg den unge som inte kommer att vilja fortsätta titta?

”Syskonen Baudelaires olycksaliga liv” är från början en amerikansk barnboksserie av Daniel Handler – alias Lemony Snicket – som följer den föräldralösa syskontrion Violet, Klaus och Sunny i kampen mot deras plågoande Count Olaf. Berättelsen, som i bokform spänner över 13 böcker, tar sin början när syskonens föräldrar dött i en våldsam brand. Den välmenande men tjockskallige förvaltaren Mr Poe ger barnen tillfälligt husrum innan de ska vidare till sin nye plastpappa: en påstådd släkting som kallar sig Count Olaf. Men Count Olaf, en mordisk dåre med usel hygien, är varken adlig eller släkting utan vill åt barnens omfattande förmögenhet, och hans främsta ambition med förmyndarskapet är att ta livet av dem.

Släpps 13 januari Säsong 1 har åtta avsnitt. Recensionen baseras på de fyra första avsnitten. Hela säsongen släpps på Netflix 13 januari.

I Sverige har böckerna hittills inte varit så lästa, men i USA fick de raskt kultstatus, och sådana är förstås ömtåliga varelser (fråga bara Dr Seuss änka som förbjöd alla framtida filmatiseringar av makens ikoniska böcker efter att Mike Myers våldfört sig på ”Cat in the hat”). I fallet ”Lemony Snicket” gjorde Brad Silberling en långfilm 2004 av de dittills utkomna böckerna, dock med blandat resultat, inte minst som man satte den syrekrävande Jim Carrey i rollen som Count Olaf, vilket i princip reducerade de övriga skådisarna till statister.

Serien, delvis i regi av Barry Sonnenfeld som var medproducent i filmen, är mycket bättre, en som med sin blotta längd lyckas greppa över det spretiga källmaterialet. Men man har också kommit närmare böckernas säregna atmosfär, både med den magnifika scenografin och ett manus som dryper av syra och sorg. Netflix investerar allt mer och allt bredare i sina egenproducerade serier, och ”Syskonen Baudelaires olycksaliga liv” är deras första satsning på familjeunderhållning i det så kallade ”live action”-segmentet, men med sin mix av giftig humor, djup tragik och en närmast gotisk typ av skräck är den onekligen en rätt udda fågel.

För barn som redan härdats av Roald Dahl och J K Rowling känns en del av tematiken igen, men ”Syskonen Baudelaire” är dystrare och läskigare, och utmanar dessutom själva fundamentet i många barns trygghetsdefinition: kontentan är att vuxna inte är att lita på över huvud taget, inte ens de som bara vill väl. Count Olaf är dessutom en tvättäkta skurk, modellerad på en tradition där ondskan inte förankras i någon förmildrande bakgrundshistoria, och Neil Patrick Harris – på papperet ett rätt otippat skådisval – har tonat ner pajasdragen och i stället mejslat fram otäckheten i den psykopatiske hittepågreven.

Det är nog också mörkret som gör serien så fascinerande för i synnerhet de unga tittarna – inte minst, föreställer jag mig, de som fötts upp på en sagodiet präglad av uppbygglighet och lyckliga slut. Man kan förstås se den ”bara” som ett utsökt sagodrama, men det är svårt att inte förföras av den inneboende komplexiteten.