Neretnieks har fått rätt om Gotlands betydelse

Den ryska aggressionen i vårt närområde men också Natos ökade intresse för Östersjön illustrerar vad försvaret av Gotland betyder, menar Hain Rebas.

En ringmur räcker inte för att försvara Gotland. Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Sedan några år har svenska medier alltmer problematiserat den planerade rysk-tyska gasledningen Nord Stream 2. I början skrev man mest om gasledningens eventuella miljöpåverkan. Därefter uppdagade redaktörerna de eventuella politiska komplikationerna, med möjlig rysk påverkan på främst Ukrainas ekonomi och självständighet.

Numera diskuteras även säkerhetsaspekterna. För svenskt vidkommande gäller det främst Gotland och Slite hamn, som ryssarna vill arrendera och bygga ut, liksom de vill göra även i Karlshamn. I Finland har man samtidigt återupplivat Ålandsfrågan, den sedan efter Krimkriget 1856 demilitariserade ögruppens strategiska betydelse för centrala och norra Östersjöområdet. När traditionellt återhållsamma både svenska och finska medier börjar uttala sig skeptiskt om relationerna till Ryssland inser man att det säkerhetspolitiska klimatet i vårt närområde har kärvat till sig ordentligt.

Redan 2010 påvisade general Karlis Neretnieks Gotlands absolut centrala roll för samtliga militärpolitiska aktörer i mellersta och södra östersjöområdet. Hans budskap negligerades i åratal av alla svenska politiska partier, försvarsberedningar, försvarsministrar och försvarsbeslut. Först under innevarande år tycks budskapet ha fått någorlunda fotfäste i regering och riksdag: Den som behärskar Gotland dominerar också hela regionens luftrum och sjöförsvar.

Sveriges försvar har börjat rustas upp, från en pinsamt låg nivå. Hundrafemtio beväpnade man har omgrupperats till Gotland. Men fortfarande ligger försvarsutgifterna under hälften av t ex Estlands, under en procent av BNP, jämfört med Estlands över två. Våra stora politiska partiers försvarstalespersoner, som under årtionden betraktat försvaret som ett särintresse, vill nu med ett endaste skutt få in Sverige i Natoklubben – utan att också betala inträdesbiljetten, en fördubbling av de svenska försvarsutgifterna.

Det är inte bara Kreml som har aktiverat sitt intresse för Gotland. Ön är minst lika viktig för Nato. I ett verkligt upptrissat läge, och för att förekomma Putin, kommer Nato självklart att ge det vänskapligt sinnade Sverige ett erbjudande vi inte kan motstå beträffande Gotland. Allt annat vore tjänstefel.

Här kan det vara lämpligt att erinra sig ett par historiska paralleller. I början av april 1940, när britterna med eld i baken började snabbminera utanför Norges kust, gjorde de mycket bättre förberedda tyskarna slag i saken. De klippte till den 9 april med sin väl förberedda Operation Weserübung och ockuperade i ett slag hela Norge. Jämför även med sjudagarskrigets utbrott i Mellanöstern sommaren 1967; arabstaterna hotade och rustade. Men det väl förberedda Israel slog till timmarna före det samfällda arabiska anfallet, raderade ut motsidans flygstyrkor och behärskade därefter luftrummet, vilket avgjorde kriget.

Vad har nu detta att göra med Gotland i övermorgon? Jo, man kan förutsätta att Kreml har förberett sin Operation Gotland långt bättre än det planeringsmässigt underlägsna och tungfotade Nato. Putin kommer likt Hitler våren 1940, liksom israelerna sommaren 1967, i ett strategiskt livsavgörande läge att strunta i alla gällande konventioner och neutralitetsdeklarationer. På alla Natonärmanden mot Gotland kommer Kreml liksom nyligen i Georgien, på Krim och i Ukraina att reagera med bister effektivitet.

Fråga är då om Putin för att få försteg i fråga om Gotland kommer att agera med eller utan svenskt samtycke. Att få Sverige med sin alliansfria feministiska utrikespolitik och sitt närmast nollställda försvar att falla till föga kan inte vara svårt. Putin behöver inte alls tillgripa provokation som i Georgien-kriget 2008, eller infiltrera till tänderna beväpnade "gröna gubbar” som i Ukraina. Det torde räcka med att kalla upp Sveriges Moskva-ambassadör till Kreml och i förbigående mumla något om att under en redan väl inövad överflygning råka tappa en eller två taktiska laddningar i farvattnen utanför Stockholm. Eller?

HAIN REBAS är professor i historia (em) i Göteborg, tidigare Estlands försvarsminister.