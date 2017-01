”Nedlagt BB är ett hårt slag mot Västernorrland”

Nils-Gunnar Molin och Kerstin Brandelius Foto: Privat

DEBATT | FÖRLOSSNINGSVÅRDEN

Alla hör och läser hur makabert det är att vi i Sverige 2017 måste ge kurser i förlossning i bil på grund av nedmontering av de mindre akutsjukhusen i norra Sverige. Det är ett fattigdomsbevis för välfärdslandet Sverige när vi inte längre anser oss ha råd med en säker vård till våra minsta.

Då, när problematiken plötsligt blev konkret, hörde mammor med egna erfarenheter av detta av sig till medier och journalister, samtidigt som landstingets brutala stängning av BB fick en enorm uppmärksamhet, både i hela landet och utomlands.

Trots att regeringen förra året gav landstingen närmare 400 miljoner för att förbättra förlossnings- och kvinnosjukvården har landstinget i Västernorrland, för att spara 15 miljoner, beslutat att blixtsnabbt, från den 1 februari i år, lägga ner BB i statsminister Stefan Löfvens hemlän, Västernorrland.

Denna ”besparing” på 15 miljoner utgör 1,6 promille av landstinget Västernorrlands totala budget på drygt 10 400 miljoner kronor. Saken blir inte bättra av att beslutet om nedläggningen av BB är dåligt underbyggt i en rad olika avseenden. Mot den påstådda besparingen står till exempel en rad olika faktorer, som man uppenbarligen inte har tagit hänsyn till:

• BB i Sollefteå har de senaste åren tagit emot barnaföderskor från Jämtland. Det har givit intäkter på cirka en miljon kronor. Från första februari kommer många blivande mammor från norra delen av kommunen att i stället åka till Östersund för att föda. Det kommer att ge landstinget i Västernorrland en kostnad på ett, än så länge okänt antal miljoner, då det innebär utomlänsvård.

• Landstingsledningen tycks inte heller i beslutsunderlaget ha tagit med de oundvikliga kostnaderna på grund av fler ambulanstransporter (nu tycks man ändå fundera på att köpa fler ambulanser) och ett stort antal ökade taxiresor.

• Ökade kostnader på grund av ökad belastning på BB i Sundsvall och Örnsköldsvik eller att fler blivande föräldrar behöver ta in på patienthotell (eller annat boende) har inte redovisats.

• Landstingsrådet Erik Löfgren tycks inte ha förstått att de kraftigt förlängda transporterna för att komma till BB är ett slag mot patientsäkerheten, men den kurs i ”att föda barn i bil” som ABF i Sollefteå beslutat att anordnat, mötte omedelbart ett överväldigande intresse.

• Landstingsrådet påstod vid ett möte i Sollefteå att nedläggningen av flera BB i Norrbotten inte lett till några som helst problem. Sanningen är i stället den, att många kvinnor i till exempel Kiruna vittnat om stora problem, rädsla för att bo kvar och det har till och med lett till dödsfall under bilfärden till BB.

• BB i Sollefteå har fungerat utmärkt, utan några personalproblem – ända tills landstingsledningen började driva frågan om nedläggning – och med de kvalitetsmässigt bästa resultaten i länet. I rankingen från Dagens Medicin låg BB i Sollefteå på första plats för 2015.

Västernorrlands landsting – med S- och MP-majoritet – som från den 1 januari 2017 har övertagit länsstyrelsens huvudansvar för regionalpolitiken i länet utdelar alltså ett dråpslag mot denna glesbygdskommun och mot hela Ådalen.

Drygt hälften av alla ungdomar i Sollefteå lämnar vår kommun när de har gått ut grundskola och gymnasium. Det jobbar vi hårt för att kompensera genom att få unga barnfamiljer att flytta hit, och det har gått allt bättre under de senaste åren. I Resele, en av kommunens socknar som tidigare var en ren utflyttningsbygd, har antalet barnfamiljer de senaste åren ökat med 25 procent.

Nedläggningen av Sollefteås BB, gör arbetet för att vända befolkningsutvecklingen mycket svårare. Det blir inte bara svårare att få unga familjer att flytta hit. Det kan också för många unga kvinnor bli ett starkt skäl för att flytta härifrån. I inlandskommunerna finns många nyanlända som bidrar till en positiv befolkningsutveckling, varav många är barnfamiljer. Tillgång till akutsjukvård och BB/förlossning är förutom arbetstillfällen en avgörande faktor för att bo kvar.

Att regional utveckling och tillgång till akut och planerad sjukvård inklusive BB/förlossning är en viktig hörnsten för inlandets möjligheter att utvecklas och attrahera nya innevånare är självklart. Det handlar inte om att bygga nytt, det handlar om att utveckla den vård som finns och inte avveckla.

Denna nedläggning av BB med en ”besparing” på 15 miljoner per år gör man samtidigt som man under de senaste två åren gått från 5 till 25 chefer till en kostnad av 40 miljoner per år. Resurser finns till höga chefslöner men inte till personalen närmast patienten. Landstinget måste prioritera rätt!

I Göran Stiernstedts utredning lyfter man fram vikten av ett nära samarbete mellan kommuner och landsting. Här är Norrtäljemodellen en beprövad modell som ökar tillgängligheten, ökar effektiveten, chefer som finns i verksamheten, personalen har inflytande och sänker dessutom sjukvårdskostnaderna med 7–9 procent per år. Sollefteå och Kramfors kommuner är villiga att påbörja en uppbyggnad av denna modell, men landstingsledningen vill hellre fortsätta centraliseringen till Sundsvall.

Den här frågan har lett till vad som närmast måste kallas ett uppror i hela Ådalen. Men samtidigt som landsbygdsfrågorna börjar uppmärksammas allt mer i rikspolitiken har ledningen för Västernorrlands landstingsledning låst fast sig totalt.

En annan vård är möjlig, en bättre vård är möjlig!

Nils-Gunnar Molin

ordförande Föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus

Kerstin Brandelius

Nätverket: 4 september – En annan vård är möjlig

